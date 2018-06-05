Arsenal, Lichtsteiner’i renklerine bağladı

Unai Emery yönetiminde yeni bir başlangıç yapmak isteyen Arsenal, Juventus'la olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki İsviçreli savunmacı Stephan Lichtsteiner'i renklerine bağladığını açıkladı.