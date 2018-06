Arsenal, Lichtsteiner’i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Juventus ile sözleşmesi sona eren İsviçreli oyuncu Stephan Lichtsteiner’i renklerine bağladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İtalya temsilcisi Juventus formasını giydiği 7 sezonda 257 maça çıkan ve üst üste 7 şampiyonluk yaşayan Lichtsteiner, İsviçre Milli Takımı’nın da kaptanlığını üstleniyor.

