Ali Koç mazbata töreni saat kaçta? Ali Koç ne zaman başkan olacak?

Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç, bugün Şükrü Saraçoğlu'nda taraftarının önünde mazbata alacak. Taraftarlara açık olacak törende tribünlerin tıklım tıklım dolması beklenirken Ali Koç, mazbatayı Vefa Küçük'ün elinden alacak. Peki, Ali Koç mazbata töreni saat kaçta? Fenerbahçe başkanı göreve ne zaman başlayacak?

Rekor sayıda oy ile Fenerbahçe kulübü başkanlığı koltuğuna oturan Ali Koç mazbatayı bugün alarak resmen göreve başlayacak. Fenerbahçe’nin 37.başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu’nda taraftarlarının karşısında mazbatasını alacak. Peki, Ali Koç mazbata saat kaçta alacak? Ali Koç göreve ne zaman başlayacak? İşte cevabı…

ALİ KOÇ MAZBATA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yarın saat 17.00’ye kadar sonuçlara itiraz hakkının bulunduğunu belirtti. Feerbahçe internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna mazbataları bugün saat 18.00’de Ülker Stadı’nda verilecek.

MAZBATA TÖRENİ TARAFTARA AÇIK

Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü’nden girişler sağlanacak.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. Başkanı Ali Koç seçilmiştir.

Başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu, mazbatalarını 5 Haziran Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek törenle teslim alacaktır.

Mazbata töreni saat 18:00'de başlayacaktır. Taraftarlarımız, Fenerium Tribünü alt ve üst girişlerinden stada alınacaktır.

…Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Vefa Küçük

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanı“

ALİ KOÇ’UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin,Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan