Transfer gündemi: Beşiktaş ilk transferi yaptı! Galatasaray, Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Transfer döneminin gelmesiyle bombalar ardı ardına patlamaya başladı. Beşiktaş ilk transferini yaptı, Fenerbahçe'de Ali Koç transferde başlangıcı sportif direktör ile yapıyor. Galatasaray'da öncelik hücuma yönelik transfer. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları günlük transfer haberlerini merak ediyor. İşte 5 Haziran son dakika transfer haberleri...

Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Beşiktaş ilk transferini eski futbolcusunu alarak yaptı. Ali Koç’un Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından transfer bombalarını ardı ardına bekleyen taraftarlar ilk müjde sportif direktör transferi ile geldi. Gelecek sezon için kadroyu gençleştirmek ve güçlendirmek isteyen Galatasaray’da ilk hedef hücum bölgesi transferleri. İşte, son dakika transfer haberleri, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer gündemi…

BEŞİKTAŞ OPARE’Yİ TRANSFER ETTİ

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya hazırlanan yönetim, eldeki isimlerin yüzde 80'ini tutacak şekilde nokta transferler yapacak. Özellikle Şenol Güneş'in istediği sağ bek konusunda harekete geçen yönetim, eski futbolcusu Daniel Opare ile her konuda anlaşmaya vardı.

Porto'dan ayrıldıktan sonra Almanya'nın Augsburg takımıyla anlaşan Opare, 2016-2017 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Lens forması giymişti. Geçtiğimiz sezon Augsburg'a geri dönen 27 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 17 karşılaşmada forma giydi. Alman ekibiyle sözleşmesi sona eren Opare, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sık sık siyah-beyazlı taraftarları unutamadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER BOMBASI: COMOLLİ

Fenerbahçe'de yeni yönetimin futbolun başına getireceği Damien Comolli, bugün İstanbul'a geliyor.

Uzun yıllar Premier Lig'de görev yapan birçok yıldız futbolcuyu dünya futboluna kazandıran Fransız futbol adamı yarın İstanbul'da olacak.Comolli'nin resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY’IN İSTEDİĞİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray’ın bu sezon Kasımpaşa’da formda bir sezon geçiren ve Dünya Kupası’nda Mısır Milli takım kadrosuna da çağrılan Trezeguet transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, beIN Sports’a bağlanarak Trezeguet’in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Trezeguet beklentilerimizin üzerinde bir katkıda bulundu. Başarılı bir yıl geçirdi. Sonra Mısır’a giderkençok mutlu olduğum için bu kadar başarılı oldum dedi. brada devam edeceğim ve Türkiye’de başka bir takıma gitmek istemiyorum dedi. Bildiğiniz gibi opsiyonu var. Biz üzerimize düşen her şeyi yaptık ve haber bekliyoruz.

DİĞER TRANSFER DEDİKODULARI

Beşiktaş Çin’e transfer olan Tosic’in boşluğunu doldurmak için ilk hedefini İtalya Serie A ekibi Roma'nın Brezilyalı savunmacısı Juan Jesus olarak belirlediği kaydedildi. (Kaynak: Fanatik)

Galatasaray’da transferde ilk hedef Nuri Şahin… Galatasaraylı yöneticiler Borussia Dortmund’da satış listesine konulan Nuri Şahin ve menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. (Kaynak: Fotomaç)