Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

2018 NBA draftında 4 Türk oyuncu

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2018 draftına Türkiye'den 4 oyuncu katılacak.
16:055 Haziran 2018
0
2018 NBA draftında 4 Türk oyuncu

NBA’den yapılan açıklamaya göre, 2018 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 181’i kolejden, 55’i ise uluslararası takımlardan olmak üzere 236 oyuncunun ismi belirlendi.

Bandırma Kırmızı’dan Berke Atar, Erxhan Osmani, Anadolu Efes’ten Muhaymin Mustafa ve TOFAŞ’tan Berkan Durmaz drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

Bu sene 22 Haziran’da gerçekleştirilecek NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Phoenix Suns yapacak.

05 Haziran 2018 SON DAKİKA | Fenerbahçe`nin yeni sportif direktörü Damien Comolli İstanbul`a geliyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Ali Koç'un gelmesinin ardından sportif direktör olarak anlaşmaya vardığı Fransız Damien Comolli bu akşam İstanbul'a geliyor... İlgili Haberi Oku

Etiketler
Berkan Durmaz Berke Atar Erxhan Osmani Muhaymin Mustafa
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER