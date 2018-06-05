2018 Dünya Kupası’nda Ömer Üründül şoku!

14 Haziran'da Rusya'da başlayacak 2018 Dünya Kupası öncesi Ömer Üründül sürprizi yaşandı. Daha önceki bir çok Dünya Kupası'nda yorumculuk yapmasına alıştığımız usta yorumcu TRT'nin bu yılki kadrosunda yer almadı.

14 Haziran’da Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak olan Dünya Kupası’nın yayıncısı TRT’nin kadrosu belli oldu… 8’i spiker olmak üzere 32 kişilik ekiple Rusya’ya giden TRT’nin Dünya Kupası kadrosunda Ömer Üründül yer almayacak. TRT’nin Dünya Kupası yorumcuları şu şekilde; Mustafa Sapmaz, Tarık Üstün, Cenk Ergün ve Mustafa Doğan… Ömer Üründül’ün yorumlarının yer almayacağı 54 maç, TRT 1'de olacak, 10 maç ise TRT Spor'da yayınlanacak.

Daha önceki bir çok uluslararası turnuvada yorumculuk yapan ve gündemden hiç düşmeyen Ömer Üründül’ün 2018 Dünya Kupası’nda olmayışı sosyal medyada da geniş yankı buldu… İşte Ömer Üründül için yapılan o paylaşımlar;

Günaydın*Ömer Üründül’süz bir Dünya kupası düşünmek bile insanı hüzne boğuyor. pic.twitter.com/2wAHjg3wLN — Alihan Ç. (@calik_online) 5 Haziran 2018

Ömer Üründül deniz suyu gibidir ne içebilirsin, ne geçebilirsin. — Ömer Ayyıldız (@amarolize) 5 Haziran 2018

Ömer Üründül TRT dünya kupası kadrosunda yokmuş. E biz kime güleceğiz şimdi, TRT’yi acilen bu yanlıştan dönmesi için uyarıyorum. Milletin eğlencesini elinden almayın. — Suphi Çolakoğlu (@suphibey_) 5 Haziran 2018

Nasıl almazsınız anlayamıyorum bırakın bu milletin dediklerini #trt“Ömer Üründül” — Falancı (@falancaelalem) 5 Haziran 2018

TRT’nin Dünya Kupası kadrosunda Ömer Üründül yer almayacak. Bu demettir ki maçlar tribünden forse edilmeyecek. Üzüldüm şimdi. — Ferit Canatar (@ferit_canatar) 5 Haziran 2018

Nesillere turnuvaları sevdiren güzel insanın bu dünya kupasında olmaması acı verici futbolu seninle sevdik sıkıcı maçlar izlerken seninle eğlendik Ömer Üründül reis :(( — Yasin Arıduru (@YAriduru) 5 Haziran 2018

Ömer Üründül: Dünya Kupası kadrosunda olmadığımı duyan Futbol severlerYorumcu olduğumu bilmiyorlarsa eğer Türkiye’nin Dünya kupasına katıldığını sanacak — asfora (@asfora_) 5 Haziran 2018

Yemin et ömer üründül yok https://t.co/iDq8rv3oL1 — MAZ (@mzlmklncl4) 5 Haziran 2018