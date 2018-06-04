Tunuslu futbolcular oruç açmak için sakatlandılar!

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında önce Portekiz, ardından Türkiye ile dostluk maçı yapan Tunus Milli Takımı'nda, oruç tutan oyuncuların maç saatine denk gelen iftar vaktinde ilginç bir yöntem geliştirdikleri ortaya çıktı.

Tunus Milli Takımı’nın Ramazan nedeniyle oruç tutan oyuncuları önce Portekiz, ardında da Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruç açmak için aynı taktiğe başvurdu.

Kaleci Mouez Hassen iki maçta da iftar saatinde kendini yere bırakarak sakatlanmış gibi yaptı. Bu sırada takım arkadaşları saha kenarına giderek su içip, atıştırarak oruçlarını açtı.

Görüntüler Twitter’da Tunuslu bir taraftarın hesabından paylaşıldı.

ORUÇ AÇILINCA SKOR DA DEĞİŞTİ

Hassen’in ‘sakatlığı’ öncesi Portekiz karşısında 2-1 geride olan Tunus, oruçların açılmasından 6 dakika sonra gol bularak maçı 2-2’lik beraberlikle bitirdi.

Türkiye karşısında da iftardan önce 1-0 yenik durumda olan Tunus oruçlar açıldıktan sonra maçı 2-1 öne geçti ve maç 2-2 sona erdi.

Tunus Futbol Federasyonu henüz konu hakkında yorum yapmadı. Şimdi gözler 9 Haziran’da Tunus’un İspanya ile yapacağı hazırlık maçında kaleci Hassen’in yine ‘sakatlık’ yaşayıp yaşamayacağında olacak.

Bu yıl 14 Haziran’da sona erecek Ramazan ayı, ‘Kartaca Kartalları’ lakaplı Tunus Milli Takımı’nın Dünya Kupası serüvenini ise etkilemeyecek.

Zira 12 yıl aradan sonra bu turnuvada boy göstermeye hazırlanan Tunus, ilk maçını 18 Haziran’da İngiltere ile oynayacak.

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