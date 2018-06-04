Transferin gözdesi Abdülkadir Ömür! Trabzonsporlu Abdülkadir kimdir?

Son dönemde Trabzonspor'da oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Abdülkadir Ömür için Leicester City'nin 20 milyon pound karşılığında transfer etmek istediği söylentileri artıyor. Peki Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür kaç yaşında? İşte cevabı...

Türkiye'de geleceğin Messi'si olarak gösterilen, Trabzonspor'un son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan genç yetenek Abdülkadir Ömür son dönemde oynadığı futbolla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Ada'da sezonu 9. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon için kadrosuna genç ve yetenekli isimleri katmak isteyen İngiliz ekibi, Trabzonspor'a 20 milyon Pound'luk teklif sundu. Fiziki özellik olarak Messi'ye de benzeyen Abdülkadir Ömür, sürati ve teknik becerileri ile gelecekteki en büyük yıldız adaylarından birisi olarak gösteriliyor. Peki Trabzonsporlu Abdülkadir kimdir? Abdülkadir Ömür kaç yaşında? İşte genç yetenek hakkında merak edilen her şey…

TRABZONSPORLU ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

25 Haziran 1999 tarihinde Çarşıbaşı, Trabzon'da dünyaya gelen Abdülkadir Ömür, futboldaki ilk adımlarını henüz 9 yaşındayken Trabzonspor altyapısında attı. 18 yaşındaki genç oyuncu, Trabzonspor as takımıyla kariyerindeki ilk resmi maçına 2016 yılının Aralık ayında Atiker Konyaspor ile oynanan maçın 62. dakikasında oyuna dahil olarak çıkmıştı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3, Süper Lig'de de 2 maçta forma giyen Abdülkadir, bu maçlarda toplam 193 dakika sahada kaldı ve bordo-mavili forma altındaki ilk golünü de 22 Aralık 2016 tarihinde Kızılcabölükspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kaydetti.