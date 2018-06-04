Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig transfer dönemi…

Süper Lig'in sona ermesinin ardından taraftarlar transfer döneminin başlamasını heyecanla bekliyor. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları kulüplerinde gelecek transfer haberleri için sabırsızlanıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig transfer dönemi başlama tarihi...

Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından Süper Lig’de sezon sona erdi ancak taraftarlar için yeni bir heyecan başlamak üzere. Takımlarına gelecek takviyeleri sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar, transfer dönemi ne zaman başlıyor, merak ediyor. Gelecek sezona daha güçlü başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer bombalarını patlatmaları beklenirken transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. İşte TFF tarafından açıklanan Süper Lig transfer dönemi başlangıç tarihi…

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre futbolda 2018-2019 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos'ta bitecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek.

Açıklamada ayrıca TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2018-2019 futbol sezonunda uygulanacak hususlara da yer verildi.