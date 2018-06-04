TFF yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı
TFF, 2018-2019 sezonu transfer dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Açıklamaya göre yaz transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak 31 Ağustos'ta sona erecek.
TFF, 2018-2019 sezonu için liglerde uygulanacak hususları açıkladı. Açıklamada transfer ve tescil dönemlerinin başlangıç tarihleri de açıklanırken 2018-2019 sezonu yaz transfer döneminin 9 Haziran Cumartesi günü başlayacağı ifade edildi. İşte o açıklama:
“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2018-2019 Futbol Sezonu’nda uygulanacak hususlar açıklandı.
2018-2019 Futbol Sezonu’nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 9 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.”
TFF’nin açıkladığı hususlar için tıklayın