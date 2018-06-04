Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları…

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da dokunulmazlık oyunu ardından kim eleme adayı çıktı belli oldu. Yarışmacılar kazanan takım olmak için kıran kırana oynadı. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? İşte Survivor 2018 son bölüm özeti...

Survivor’da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belli oldu. Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmış, Ümit Karan ve Turabi eleme adayı olarak belirlenmişti. Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda da seyirciler nefes nefes mücadele izledi. Dominik'te dokunulmazlık oyununda her iki takım da her şeyini verdi. Fakat, ünlüler takımı gönüllüler takımını ezici üstünlükle yendi. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 9-2 kazandı. Gönüllüler ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. İşte Survivor 2018 eleme adayları…

SURVİVOR SON BÖLÜM ELEME ADAYLARI: HAKAN VE DAMLA

Ada konseyinde yapılan oylamada en çok ismi çıkan isim Hakan oldu. Hakan’ın eleme adayı olmasının ardından haftanın bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Nagihan, Damla’nın ismini söyleyerek ikinci eleme adayını da belirledi.

ADA KONSEYİNDE KONUŞULANLAR

Sema: Takımlar bence hız olarak, fizik olarak, kondisyon olarak son derece eşit. Sadece şansımız çok eşit değil, bazen finallerimiz eşit değil. Şöyle bir gerçek var ki biz çok aç kaldık, moral olarak, motivasyon olarak çok düştük özellikle İstanbul’dan sonra çok düştük. Dokunulmazlık oyunuyla kendimizi bulduk. Kazanmayı hatırladık. Umarım kazana kazana bitiririz bu oyunu.

Nagihan: Son düzlükteyiz, şu an takımca iyiyiz. Enerjimiz çok iyi, birbirimize çok inanıyoruz ama bugünkü dokunulmazlık oyunun kaybettik. Bugün kötüydük ama genel olarak baktığımız parkuru daha çabuk çözen bizdik diyebilirim. Daha önceden karşı takım çözüyordu. Hatta Ümit Karan çözüyordu. Şu an Ümit Karan’ın potata olması biraz haksızlık yapıldı. Bu bize olumlu yansıyacaktır. Türkiye ödülünden sonra daha yükselişe geçtik. Kaybetmek istemiyoruz, tahaamül de edemiyoruz. İlerleyen haftalarda da karşı takımı eksilterek yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum.

ACUN: Kıbrıs’taki takımın tamamı sizden oluşabilir mi sence?

Nagihan: Mümkündür ama tamamı olabilir mi onu bilemiyorum bizim başarımıza bağlı. Şu an gerçekten bir takım olduk. Çünkü takım arkadaşlarımın bir puan getirmesi benim Kıbrıs’a bir adım daha yaklaşmam demek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

ACUN ILICALI: Çok ama çok önemli bir dokunulmazlık oyununa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Her şeyi belli edecek, akşamın haritasını çıkaracak eleneni belirleyecek bir dokunulmazlık oyunuyla karşınızdayız.

TURABİ: Ben hafta elenme adayı olmaya alıştım abi. Hemen hemen bütün konseyde adayım. Tek sevindiğim, toplu SMS olayı, sevenlerimi yormuyorum. Ben konseyi geride bıraktım şimdi bu oyuna odaklıyım. Konuyla hiç alakası yok ama şu oyunu görünce Hasan aklıma geliyor. Hasan’ın puzzle parçalarını dizip diğer masadan koşması şu stresimi bile unutturuyor bana, kusuruma bakmasın.

Adem – Anıl: Adem kazandı.

Ümit Karan – Murat: Ümit kazandı.

Merve Aydın – Nagihan: Merve Aydın kazandı.

Mustafa Kemal – Hilmicem: Mustafa Kemal kazandı.

Turabi – Hakan: Hakan kazandı.

Sema – Damla: Damla kazandı.

Ümit Karan – Anıl: Ümit kazandı.

Adem – Hilmicem: Adem kazandı.

Merve – Damla: Merve kazandı.

Mustafa Kemal – Hakan: Mustafa Kemal kazandı.

Turabi – Murat: Turabi kazandı.

Sema – Nagihan: Sema kazandı.

ÜNLÜLER: 10 GÖNÜLLÜLER: 2

ÜNLÜLER TAKIMI DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim: Nagihan