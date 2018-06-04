Serdar Ali Çelikler: Çakma mafyöz, sahte kabadayı korkaklar kaybetti

Spor yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. İşte Çelikler'in değerlendirmeleri...

Spor yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’de başkanlık seçimini Ali Koç’un kazanmasının ardından Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. İşte Çelikler’in çarpıcı değerlendirmeleri;

“VİZYON KAZANDI, VASAT KAYBETTİ”

Ali Koç kazandı, Aziz Yıldırım kaybetti.- Vizyon kazandı, ‘Vasat’ kaybetti.- Tevazu kazandı, kibir kaybetti.- Dip dalga kazandı, kongrebazlar kaybetti.- Sosyal medya kazandı, ne hikmetse!!! birdenbire Azizci olan; seçim günü bile Aziz Bey lehine yayın yapan yandaş medya kaybetti.

“FENERBAHÇELİ KAZANDI, AZİZBAHÇELİ KAYBETTİ”

Açık fikir/tartışma kültürü kazandı, sansürcü zihniyet kaybetti.- Fenerbahçeli kazandı, Azizbahçeli kaybetti.- Kulübünü düşünen gerçek taraftarlar kazandı, cebinde sigara parası olmayan ama üyelik ücretini ödeyebilen!!! kulübü geçim kapısı görenler kaybetti.

İşte Ali Koç`un serveti! Fenerbahçe`ye 100 milyon Euro... Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç'un serveti merak konusu olurken, yeni başkanın kulübün kasasına 100 milyon Euro koyacağı ifade ediliyor. İlgili Haberi Oku

“GELECEĞE OY VEREN KAZANDI”

Ailecek ‘geleceğe oy veren’ kazandı, babası ve kardeşi kulüpten para kazanırken sarhoş olup Koç’a küfredenler kaybetti.- Medeni ama cesaretli yürekler kazandı; çakma mafyöz, Aziz başkanları olmadan bir hiç olan sahte kabadayı korkaklar kaybetti.- Yürekli, üretken değer yaratan kadınlar kazandı, konkenci teyzeler kaybetti.

“MODERNİZM KAZANDI, CAHİLLİK KAYBETTİ”

Modernizm kazandı, cahillik kaybetti.- Doğruluk kazandı, yalanlar ve iftiralar kaybetti.- Koltuğa değer katacaklar kazandı, koltuktan değer kazananlar kaybetti.- Taraftarlık kazandı, siyasi mühendislik (futbolda bir kez daha) kaybetti.

“TEK BAŞINA YÜRÜYENLER KAZANDI”

Tek başına yürüyenler kazandı, her tip siyasi parti ve oluşumdan yönetim kurulu oluşturup her yere mavi boncuk dağıtanlar kaybetti.- Barışmayı bilen ama savaşmaktan kaçmayacaklar kazandı, höt zöt ile iş tutanlar kaybetti.- Değişen dünyayı okuyabilenler kazandı, geçmişiyle yaşayanlar kaybetti.- Samimi Galatasaraylı Yılmaz Özdil kazandı, gayri samimi Galatasaraylı Soner Yalçın kaybetti.

Seçimin ardından Samet Güzel`den flaş paylaşım! Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde rekor bir oyla başkanlığa seçilen Ali Koç'a bir dönem Fenerbahçe'de görev yapmış isimlerden tebrik mesajı yağdı... O isimlerin arasında Aziz Yıldırım döneminde Alex'in tercümanlığını yapan Samet Güzel de vardı. İlgili Haberi Oku

“MAGAZİN YAZARI KAYBETTİ”

– Çıkar beklemeksizin Ali Koç’u yahut Aziz Yıldırım’ı destekleyenler kazandı, Aziz Bey’in uçağında 2A koltuğunu kaybetmekten gayri endişesi olmayan ‘magazin yazarı’ kaybetti.- “Rakibimize kalite gelsin” diye düşünen Galatasaraylı – Beşiktaşlı – Trabzonsporlu taraftarlar kazandı, “Aziz kalsın, martta şampiyonuz” diyenler kaybetti.

“TÜRK FUTBOLU, GELECEK KAZANDI”

– Türk futbolu kazandı, “kirli sistem sürsün ki gemimizi yüzdürelim” diyenler kaybetti.- Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti.- Deli Abdülkerim (Durmaz) kazandı, İmparator Oğuz (Çetin) kaybetti.- Aydınlık yüzler kazandı, yüzsüzler kaybetti.