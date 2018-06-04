Seçimin ardından Samet Güzel’den flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde rekor bir oyla başkanlığa seçilen Ali Koç'a bir dönem Fenerbahçe'de görev yapmış isimlerden tebrik mesajı yağdı... O isimlerin arasında Aziz Yıldırım döneminde Alex'in tercümanlığını yapan Samet Güzel de vardı.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık koltuğunu devralan Ali Koç’a sarı lacivertli kulüpte görev yapmış eski isimlerden de tebrik mesajları yağdı. O mesajlardan en dikkat çekenlerden birisi de kulübün eski tercümanı Samet Güzel’den geldi. Alex’in Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde Aziz Yıldırım ile basın toplantısında yaşadığı diyalog ile hatırlanan Güzel, ‘değişim şarttı’ dedi. İşte Samet Güzel'in kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

“Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını, kasveti, ağırlığını ve umutsuzluğunu ortadan kaldıran, bunu demokrasinin değerlerine önem vererek yapan, “iyilik” mottosundan ayrılmayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn Ali Koç'u tebrik ediyorum. Seneler önce başkan seçilen Aziz Yıldırım, sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk Futbolu'na vizyon atlattı ve birçok yeniliğin de öncüsü oldu. Uzun soluklu başkanlık döneminin özellikle son dönemlerinde belli oldu ki Fenerbahçe'nin vizyonu o denli büyüdü ki Aziz Yıldırım'ın vizyonu çok yetersiz kaldı ve artık değişim şarttı.

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Camia bunun kararını verirken çok sıkıntı çekse de nihai karar verildi. Her biri önce iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan kongre üyelerimiz taraftarın bütününün talebiyle aynı paydada buluştu ve bugün Sn Ali Koç'u yeni lideri ilan ettiler. Türk Futbolu çok sağlam bir tuğla kazanmıştır. Sn. Ali Koç'u şahsen tanıyan sade bir taraftar olarak, şahsım adına kendisine güvenimi ve desteğimi sunuyor olacağım. Ayrıca senelerdir yaşadığımız hastalıklı süreçte “ötekileştirmeyi” kendine vazife edinmiş kişiler; sizleri unutmayacağım ama hatırlamamaya da gayret edeceğim. Çünkü bu camia artık iyiliğin peşinden gitmeye karar vermiştir. Sn Ali Koç, hoş geldiniz.”

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Uğur Boral’dan Aziz Yıldırım mesajı

O paylaşımlardan birini yapan da Uğur Boral oldu. Boral, “Fenerbahçe'de ve bende emeklerin büyüktür. Yeni hayatında mutluluklar Başkanım…” diyerek Aziz Yıldırım için mesaj yolladı.

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Niang’dan Ali Koç mesajı

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe’de oynayan Mamadou Niang da Ali Koç için bir mesaj yayınladı. Çiçeği burnunda başkan Ali Koç’u tebrik eden Niang, “Tebrikler başkanım” ifadelerini kullandı.

Serhat Akın’dan Ali Koç’a destek

Serhat Akın ise “Ali Koç Başkan Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnanıyorum ki özlediğimiz başarılara en kısa zamanda tekrar ulaşacağız. Daha da önemlisi kulüp içinde birlik ve beraberliği tekrar sağlayacağız. Güneşli günler artık çok yakın” açıklamasını yaptı.

Tuncay Şanlı: Ali Bey etüt etmiştir

Tuncay Şanlı da, “Ali Koç planlamayı, Fenerbahçe'yi nereye taşıyacağını etüt etmiştir. Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'nde katılamamış, 4 yıldır kupa alamamış bir Fenerbahçe var. Ali Bey'den kongre üyeleri bir samimiyet aldılar. Ali Bey adına başarıyla geçti seçim” ifadelerini kullandı.

Apphiah’tan Aziz Yıldırım ve Ali Koç mesajı

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Stephen Appiah, Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından bir mesaj yayınladı. Ganalı yıldız paylaşımında ”Fenerbahçe için harcadığın 20 yıl için teşekkürler Aziz Yıldırım. Değişim bazen zor ama gereklidir. Ve Büyük Başkan, tüm kalbimle tebrikler Ali Koç. Gelecek senin ve Fenerbahçe’nindir. YAŞA Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

Semih Şentürk`ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`a tebrik, Aziz Yıldırım`a sitem! Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği tarihi seçimi değerlendirdi. Semih, yeni başkan Ali Koç'u tebrik ederken Aziz Yıldırım'a ise sitemde bulundu. İlgili Haberi Oku