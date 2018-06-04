Şansal Büyüka’dan büyük iddia! Ali Koç kazanınca…

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka, "Aziz Yıldırım keşke daha güzel bir finalle veda etseydi. Fenerbahçe yarından itibaren 50 bin kombine satar" dedi.

Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe’deki tarihi seçimin ardından Ali Koç’un zaferini değerlendirdi.

Aziz Yıldırım’a fark atarak net bir seçim galibiyeti kazanan Ali Koç’u tebrik eden Büyüka, “Ali Koç’u tebrik etmeli. Büyük farkla kazandı. Ancak şunu da söylemeli Aziz Yıldırım keşke daha güzel bir finalle veda etseydi. Zamanında karar vermezseniz, zaman sizin adınıza karar veriyor diyelim.” ifadelerini kullandı. Ali Koç`un Rambo Okan tepkisi sosyal medyayı salladı! İlgili Haberi Oku

Böyle bir farkın beklendiğini sözlerine ekleyen Şansal Büyüka, “Bu kadar büyük fark olacağı belliydi. Ali Koç diyenlerin Ali Koç’a atacağı malumdu, ancak delegasyon içinde de oyların büyük bölümünü topladı. Alper Yemeniciler’i tebrik ediyorum. 13.000’e 8.000 olur demişti. Alper bu sabah 15’e 5 olur dedi. Bravo.” şeklinde konuştu. Güntekin Onay: ''Aziz Yıldırım`a en çok oy kaybettiren...'' Fenerbahçe'de düzenlenen tarihi kongrede 20 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile giriştiği yarışı kaybetti. Ali Koç'un başkan seçildiği kongreyi yorumlayan Güntekin Onay, Aziz Yıldırım'a oy kaybettiren nedenleri sıraladı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Fenerbahçe taraftarının sonuçtan memnun olduğunu dile getiren Büyüka, “Fenerbahçe yarından itibaren 50.000 kombine satar. Bu da yeni yönetime ve Ali Koç’a ağır yükler getirir. Toplumla da uzun zamandır barışık yaşamayan bir Fenerbahçe var. Üzerlerine çok iş düşüyor” dedi.

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