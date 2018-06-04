Rizespor’dan Braian Samudio ile 3 yıllık anlaşma

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio ile yeniden anlaştı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de 20 gol atarak ligde gol kralı olan Paraguaylı yıldız futbolcu Braian Samudio ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Çaykur Rizespor ailesi olarak Samudio’nun başarılarının devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

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