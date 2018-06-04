Pellegrini’nin korku dolu anları! Silahlı soyguncular…

Bir dönem Real Madrid ve Manchester City'yi de çalıştırmış olan dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini, ülkesi Şili'de silahlı saldırganların soygununa uğradı. Polisle de silahlı çatışmaya giren saldırganların kaçtığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER Kariyerinde Real Madrid, Manchester City gibi takımlar bulunan, son olarak da İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaşan Manuel Pellegrini, ülkesinde silahlı soyguna uğradı. Tatilini eşi ve arkadaşları ile birlikte Şili’de geçiren Manuel Pellegrini, silahlı saldırganlar tarafından soyuldu.

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Bir restoranda yemek yedikten sonra otele dönmek üzere yola çıkan Manuel Pellegrini, silahlı saldırganlar tarafından durduruldu. Yanında eşi de bulunan 64 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adam, korku dolu anlar yaşadı. Eşinin çantasını alan silahlı soyguncular, olay yerinden çalıntı bir araba ile kaçmaya çalıştı. Bu esnada polis ile karşı karşıya gelen soyguncular, ateş açmaya başladı.

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Polis ile silahlı çatışmaya giren silahlı soyguncular, olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Polis, daha sonra silahlı soyguncuların kullandığı çalıntı arabayı terk edilmiş halde buldu. Eşi ile birlikte yaşadığı bu korkunç olaydan yara almadan kurtulan Manuel Pellegrini, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şili polisine, hızlı ve cesur müdahalesinden dolayı teşekkür ediyorum. Destek veren insanlara minnettarım. Umarım suçla mücadele için polise daha fazla yetki verilir” ifadelerini kullandı.