Nevbahar Koç: Ali, hayalinin peşinden koştu

Fenerbahçe’nin yeni First Lady’si Nevbahar Koç, Fenerbahçe başkanı seçilen eşi Ali Koç'u kutladı ve 'Ali çocuklarına her zaman hayallerinin peşinden koşmasını söyler. Bence kendi de aynı şeyi yapıyor' dedi.

Dünkü tarihi kongrede Ali Koç ile birlikte oy kullanan Fenerbahçe’nin yeni First Lady’si Nevbahar Koç, eşinin başkan seçilmesinin ardından ilk açıklamasını da yaptı.

Nevbahar Koç, “Ali çocuklarına her zaman hayallerinin peşinden koşmasını söyler. Bence kendi de aynı şeyi yapıyor. Çocukluğundan beri istediği bir şey. Biz tabii ilk başta sıcak bakmıyorduk bu duruma. Ama şimdi fikrimiz değişti. Başta babası olmak üzere arkasındayız” ifadelerini kullandı.

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