İşte Ali Koç’un serveti! Fenerbahçe’ye 100 milyon Euro…

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç'un serveti merak konusu olurken, yeni başkanın kulübün kasasına 100 milyon Euro koyacağı ifade ediliyor.

Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü’ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç, kulübün kasasına 100 milyon Euro koyacak.

Seçimin ardından Samet Güzel`den flaş paylaşım! Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde rekor bir oyla başkanlığa seçilen Ali Koç'a bir dönem Fenerbahçe'de görev yapmış isimlerden tebrik mesajı yağdı... O isimlerin arasında Aziz Yıldırım döneminde Alex'in tercümanlığını yapan Samet Güzel de vardı. İlgili Haberi Oku

16 BİN OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

Fenerbahçe’de tarihi seçim sona erdi ve Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu’nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37’nci başkanı oldu.

Ali Koç`un Rambo Okan tepkisi sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'de tarihi seçimi kazanan Ali Koç, stat önünde toplanan taraftarları kırmayarak stat balkonundan onları selamladı. Ali Koç'un balkon konuşması sırasında efsane amigo Rambo Okan'ı görmesiyle verdiği tepki sosyal medyayı salladı. İşte, Ali Koç'tan Rambo Okan tepkisi... İlgili Haberi Oku

İŞTE ALİ KOÇ’UN SERVETİ…

Fenerbahçe’ye başkan olması halinde kulüp kasasına 100 milyon euro ekleyeceğini söyleyen Ali Koç’un serveti merak ediliyor. . Futbol dünyasının Ali Koç, Ünal Aysal, Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar gibi tanınan isimleri de listede yer aldı. Forbes’in 2018 verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre Ali Koç’un net serveti 850 milyon dolar….