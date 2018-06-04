Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe taraftarından da kampanya… Ali Koç’a destek çağrısı
Galatasaray'dan sonra şimdi de Fenerbahçe taraftarı kampanya başlattı. Başkan seçilen Ali Koç ve ekibine destek olmak isteyen taraftarlar, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu.
Tarihi Fenerbahçe Kongresi’nde Aziz Yıldırım’a büyük üstünlük sağlayarak başkan seçilen Ali Koç, taraftarın desteğini arkasına aldı. Galatasaray’ın başlattığı YellowFriday kampanyasının bir benzerini yapan Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya hesaplarında Fenerium’lardan alış-veriş yapma çağrısında bulundu.
Taraftarlar, Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Ali Koç ve yönetimine destek olmak adına bu haftanın adını SunnyWeek koydu. Taraftarlar, Ali Koç’un taşın altına elini koyduğunu, sıranın kendilerinde olduğunu belirten mesajlarla, yeni yönetime alış-veriş yapılarak destek olunması gerektiği şeklinde mesajlar paylaştı.