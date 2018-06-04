Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe taraftarından da kampanya… Ali Koç’a destek çağrısı

Galatasaray'dan sonra şimdi de Fenerbahçe taraftarı kampanya başlattı. Başkan seçilen Ali Koç ve ekibine destek olmak isteyen taraftarlar, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu.

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