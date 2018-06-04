Fransa Açık’ta Wozniacki sürprizi!

Kasatkina'nın 2-0 mağlup ettiği tek kadınların 2 numaralı seribaşı Wozniacki, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na 4. turda veda etti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek kadınların 14 numaralı seribaşı Daria Kasatkina’nın 2-0 yendiği 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, 4. turda elendi. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvada, Danimarkalı Caroline Wozniacki ile Rus Daria Kasatkina arasındaki yarıda kalan maça devam edildi.

İlk seti 7-6 alan Kasatkina, skor 3-3’ken havanın kararması yüzünden ertelenen 2. seti de 6-3 kazandı ve sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ın şampiyonu Wozniacki’yi 4. turda turnuvanın dışına itti. 21 yaşındaki Kasatkina böylece kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline yükseldi.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep ise 16 numaralı seribaşı Elise Mertens’i 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek son 8 isim arasına girdi.