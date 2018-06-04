Fransa Açık’ta Serena Williams’tan şoke eden karar

Teniste kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, sakatlığı yüzünden Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Maria Sharapova ile oynayacağı 4. tur maçından çekildi. Sharapova böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Teniste sezonun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek kadınların 28 numaralı seribaşı Maria Sharapova, sakatlanan Serena Williams’ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Serena Williams, kolundaki pektoralis kasında bir sorun olduğunu belirterek, “Şu an servis kullanamıyorum. Servis atamazken oynamak çok zor. Hayal kırıklığından ötesini hissediyorum. Çünkü Maria ile oynamayı çok seviyorum. Burada olabilmek için kızım ve ailemle geçirebileceğim zamandan feragat ettim.” ifadelerini kullandı.

Tenisseverler, Roland Garros’u 3 kez kazanan Serena Williams ile 2 şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova arasındaki 4. tur maçını heyecanla bekliyordu. Eski dünya 1 numarası ve 23 şampiyonlukla “açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi” Serena Williams, doğum yaptıktan sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına katılmıştı.

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