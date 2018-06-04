Fransa Açık’ta bir numaralar turladı, Nadal 900. kez kazandı!

Fransa Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Alman Marterer'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Nadal bu maçla birlikte kariyerindeki 900. galibiyetini elde etti. Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, Belçikalı rakibi Mertens'i 2-0 mağlup etti ve son 8 isim arasına kaldı.

Tenis sezonunun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ın (Roland Garros) dokuzuncu gününde, erkeklerde ve kadınlarda 1 numaralı seribaşları Rafael Nadal ve Simona Halep çeyrek finale çıktı. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvaya dokuzuncu gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dördüncü tur mücadelesinde Alman Maximilian Marterer ile karşılaştı. 2 saat 30 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 7-6’lık setlerle 3-0 yenen Nadal, son 8 tenisçi arasına kaldı. Ayrıca Nadal, kariyerinin 900. galibiyetini aldı. Tarihte Jimmy Connors’ın 1,056, Roger Federer’in 1,149, Ivan Lendl’ın 1,068 ve Guillermo Vilas’ın 949 zaferi bulunuyor.

Son şampiyon Nadal’ın çeyrek finalde rakibi, Güney Afrikalı Kevin Anderson’u 3-2 yenen Arjantinli Diego Schwartzman oldu. Çeyrek finalin diğer bir eşleşmesinde ise İtalyan Fabio Fognini’yi 3-2 yenen 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile ABD’li John Isner’i 3-0 yenen Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaşacak.

Fransa Açık`ta Wozniacki sürprizi! Kasatkina'nın 2-0 mağlup ettiği tek kadınların 2 numaralı seribaşı Wozniacki, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na 4. turda veda etti. İlgili Haberi Oku

Halep rahat kazandı

Fransa Açık’ta iki kez final oynayan tek kadınlar dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, dördüncü turda Belçikalı Elise Mertens’i 2-0 yendi. Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden 26 yaşındaki Halep, rakibini 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Halep’in çeyrek finaldeki rakibi, Fransız Caroline Garcia’yı 2-0’la geçen Alman Angelique Kerber oldu.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Ukraynalı Lesia Tsurenko karşısında ilk sette 2-0 öndeyken Tsurenko’nun sakatlık nedeniyle çekilmesiyle çeyrek finale çıktı. Kadınların 28 numaralı seribaşı Maria Sharapova, sakatlanan Serena Williams’ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi. Muguruza ve Sharapova yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Fransa Açık`ta Serena Williams`tan şoke eden karar Teniste kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, sakatlığı yüzünden Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Maria Sharapova ile oynayacağı 4. tur maçından çekildi. Sharapova böylece adını çeyrek finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku