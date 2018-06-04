Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un yönetim kurulunda dikkat çeken detaylar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yönetim kurulunda olan kişilerin kariyerleri dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 3 Haziranda gerçekleşen seçimli genel kurulda sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Ali Koç oldu. Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Ali Koç, Aziz Yıldırım’a 11 bin 448 oy farkı attı.

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Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alan isimler kariyerleri ile dikkat çekiyor. İşte Ali Koç’un yönetim kurulu listesi:

Mehmet Burhan Karaçam (Yapı Kredi Bankası eski CEO'su)

1949 yılında İstanbul’da doğan Burhan Karaçam, babasının kamu görevi nedeni ile Tarsus’ta bulunduğu dönemde, ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji’nde okudu. 1964 yılından sonra lise ve üniversite öğrenimine Robert Kolej’de devam etti. Burhan Karaçam, Robert Kolej’deki son yılında okulun Boğaziçi Üniversitesi’ne dönüşmesi ile üniversitenin ilk mezunlarından biri olarak iş yaşamına başladı.

Simla Türker Bayazıt

1997-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yaptı, 2004 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Ayrıca Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta.

Fethi Pekin

Ali Koç’un yönetim listesinde yer alan Fethi Pekin 29 Eylül 1969 yılında İzmir’de doğdu. Avukatlık görevini yürüten Pekin evlidir.

Metin Şen

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından biri olan Ali Şen’in oğlu olan iş adamıdır.

Turhan Şahin

Turhan Şahin eski Fenerbahçe yöneticisidir. İş Adamı.

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Semih Özsoy

Semih Özsoy Fenerbahçe’nin eski basketbol şube sorumlusu. Fenerbahçe Doğuş’un başına Obradovic’in getirilmesinde etkin rol oynamıştır.

Mustafa Kemal Danabaş

İş Adamı olan Mustafa Kemal Danabaş aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

Nevres Erol Bilecik (Tüsiad Başkanı)

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Bilecik, Index Grup CEO’su. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.

Acar Sertaç Komşuoğlu

Acar Sertaş Komşuoğlu, Sarı Lacivert Derneği Başkanı ve aynı zamanda Enerji Yayın Grubu Başkanlığı yapmaktadır. Enerji Petrol Gaz and Gas & Power Newspaper şirketinde başkanlık yapmaktadır.

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Mustafa Tankut Turnaoğlu

Turnaoğlu, 2010'dan bu yana Singapur'da P&G Kumaş Bakım Kategorisi Asya ve Avustralya Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Turnaoğlu'nun, Massachusetts Üniversitesi Uluslararası Pazarlama bölümünden de yüksek lisans derecesi bulunmakta. Tankut Turnaoğlu evli ve üç çocuğu var.

Sevil Zeynep Becan

İleri derecede İngilizce ve Almanca bilen Sevil Zeynep Becan, lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Almanya'daki Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nde Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Üniversite sonrasında ise Almanya'da yöneticilik yaptı (International Management Program -Riedenburg, Almanya) Türkiye'ye döndüğünde ilk yıllarda genç bir proje mühendisi olarak o zamanlarda bir devlet kurumu olan İstanbul Gübre Sanayi'de (İGSAŞ) çalıştı. (1983-1987) Koç Holding merkezinde sürdürdüğü görevini müteakiben 1989-1994 yılları arasında sırası ile Pakistan ve Tayvan'da eşinin görevi nedeni ile bulunduğu ülkelerde Koç Grubu şirketlerinin tedarik aktivitelerini yürüttü.

Ömer Okan

Okan Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan'ın oğlu olan Ömer Okan, koyu Fenerbahçeliliği ile biliniyor.

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Burak Çağlan Kızılhan

Burak Kızılhan, 1984 doğumlu. Şişli Terakki'de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi’nde okudu. Üniversite’yi ise İngiltere'de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç'ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye'nin hazırladığı “Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici” listesinde yer alıyor.

Şaban Erdikler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Maliye Müfettişi olarak 6 yıl kamu hizmetinden sonra Arthur Andersen’e vergi müdürü olarak katılmış, 1992 yılında Arthur Andersen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, 1994 yılında ise Balkan Ülkelerinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Erdikler, 2001 yılında Andersen Organizasyonu’nun Türkiye Bölümünü bir diğer uluslararası denetim kuruluşu olan Ernst & Young çatısı altında başarıyla toplamış, Ernst & Young Türkiye Organizasyonunda da 3 yıla yakın bir süre Türkiye Başkanlığı yapmış, 2004 yılı Ocak ayında bu görevinden ayrılarak Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi kurmuştur.

YEDEK LİSTE

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un yönetim kurulu yedek listesinde ise şu isimler yer alıyor:

“Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.”