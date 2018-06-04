Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç mazbatasını taraftarın önünde alacak

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını yarın Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde alacak. Ali Koç ve yeni yönetimin mazbatasını alacağı saat belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna mazbataları yarın saat 18.00’de Ülker Stadı’nda verilecek.

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Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü’nden girişler sağlanacak.

Ali Koç, dün yapılan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92’sini alarak başkanlığa seçilmişti.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. Başkanı Ali Koç seçilmiştir.

Başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu, mazbatalarını 5 Haziran Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek törenle teslim alacaktır.

Mazbata töreni saat 18:00'de başlayacaktır. Taraftarlarımız, Fenerium Tribünü alt ve üst girişlerinden stada alınacaktır.

…Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Vefa Küçük

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanı“