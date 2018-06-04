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Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından FB TV’deki programa çıkmadı

Fenerbahçe'de gerçekleşen tarihi kongrede Aziz Yıldırım'ı geçerek Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Alaattin Metin FBTV'deki programa çıkmadı.
12:214 Haziran 2018
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Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından FB TV’deki programa çıkmadı

Fenerbahçe Kulübü, rekor katılımla gerçekleşen kongre sonrası başkanlığa Ali Koç’u seçti. Fenerbahçe’de 20 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım’a yakınlığı ile bilinen Alaattin Metin, Ali Koç’un seçilmesinin ardından bugün FB TV’deki programa çıkmadı.

04 Haziran 2018 Fenerbahçe`nin başkanlık seçimi dış basına da yansıdı İlgili Haberi Oku

FB TV’de ‘Günaydın Fenerbahçe’ adlı programda yorumculuk yapan Alaattin Metin, “Şampiyonluk Fenerbahçe taraftarı yüzünden kaçtı” sözleri ile taraftarların da tepkisini çekmişti.

Etiketler
Alaattin Metin ali koç Aziz Yıldırım fbtv
Son güncelleme: 12:50 | 04.06.2018
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