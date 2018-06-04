Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından FB TV’deki programa çıkmadı
Fenerbahçe'de gerçekleşen tarihi kongrede Aziz Yıldırım'ı geçerek Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Alaattin Metin FBTV'deki programa çıkmadı.
Fenerbahçe Kulübü, rekor katılımla gerçekleşen kongre sonrası başkanlığa Ali Koç’u seçti. Fenerbahçe’de 20 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım’a yakınlığı ile bilinen Alaattin Metin, Ali Koç’un seçilmesinin ardından bugün FB TV’deki programa çıkmadı.
FB TV’de ‘Günaydın Fenerbahçe’ adlı programda yorumculuk yapan Alaattin Metin, “Şampiyonluk Fenerbahçe taraftarı yüzünden kaçtı” sözleri ile taraftarların da tepkisini çekmişti.
Son güncelleme: 12:50 | 04.06.2018