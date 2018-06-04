Efsaneler maçında Türkiye sevindi: 4-3

Türkiye ve Almanya milli takımlarının efsane futbolcuları bu kez Türk-Alman dostluğu için karşı karşıya geldi. Efsaneler maçını Türkiye 4-3 kazandı. Türk efsanelerinin takım kaptanları Bülent Korkmaz ve Rüştü Reçber, Dostluk Kupası’nı Wiesbaden Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich'in elinden aldı.

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