Demirkol’dan Koç’a 13 ilke önerisi…

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç için 13 ilke önerisinde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol’un Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Ali Koç ile ilgili kaleme aldığı son yazısı…

Ben başkan olsam şu ilkelere uyarım.

1- Görevi devrederken stattan kaçmayacak kadar kendinden memnun ol.

2- Neden seçildiğini hiç unutma.

3- Eleştiriyle saldırıyı birbirinden ayır.

4- Gerçekten güvendiğin adamla çalış. Eğer Aykut Kocaman ise devam et. Ondan ne istediğini anlat. İkna olursan devam et. Sadece değişiklik gerekiyor diye değişiklik yapma.

5- İyi futbol için para gerekir ama iyi futbol da çok para kazandırır.

6- Çok sesliliğe inancını kaybetme.

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7- Muhalefetin sesini kesme.

8- Sporcuları dinle. Ama Eski Şeytani Futbolcu Klanı'na teslim olma.

9- Taraftarı dinle ama profesyonel taraftar besleme.

10- Adam kayırma. Liyakata önem ver.

11- Kavga etme, sağlam dur.

12- Yumuşama, sağlam dur.

13- Hayatın sadece Fenerbahçe olmasın. Hayatının en büyük keyiflerinden biri Fenerbahçe olsun.

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