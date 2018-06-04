Demirkol’dan Koç’a 13 ilke önerisi…
İşte Mehmet Demirkol’un Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Ali Koç ile ilgili kaleme aldığı son yazısı…
Ben başkan olsam şu ilkelere uyarım.
1- Görevi devrederken stattan kaçmayacak kadar kendinden memnun ol.
2- Neden seçildiğini hiç unutma.
3- Eleştiriyle saldırıyı birbirinden ayır.
4- Gerçekten güvendiğin adamla çalış. Eğer Aykut Kocaman ise devam et. Ondan ne istediğini anlat. İkna olursan devam et. Sadece değişiklik gerekiyor diye değişiklik yapma.
5- İyi futbol için para gerekir ama iyi futbol da çok para kazandırır.
6- Çok sesliliğe inancını kaybetme.
7- Muhalefetin sesini kesme.
8- Sporcuları dinle. Ama Eski Şeytani Futbolcu Klanı'na teslim olma.
9- Taraftarı dinle ama profesyonel taraftar besleme.
10- Adam kayırma. Liyakata önem ver.
11- Kavga etme, sağlam dur.
12- Yumuşama, sağlam dur.
13- Hayatın sadece Fenerbahçe olmasın. Hayatının en büyük keyiflerinden biri Fenerbahçe olsun.