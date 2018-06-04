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Demirkol’dan Koç’a 13 ilke önerisi…

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç için 13 ilke önerisinde bulundu.
09:304 Haziran 2018
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Demirkol’dan Koç’a 13 ilke önerisi…

İşte Mehmet Demirkol’un Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Ali Koç ile ilgili kaleme aldığı son yazısı…

Ben başkan olsam şu ilkelere uyarım.

1- Görevi devrederken stattan kaçmayacak kadar kendinden memnun ol.

2- Neden seçildiğini hiç unutma.

3- Eleştiriyle saldırıyı birbirinden ayır.

4- Gerçekten güvendiğin adamla çalış. Eğer Aykut Kocaman ise devam et. Ondan ne istediğini anlat. İkna olursan devam et. Sadece değişiklik gerekiyor diye değişiklik yapma.

5- İyi futbol için para gerekir ama iyi futbol da çok para kazandırır.

6- Çok sesliliğe inancını kaybetme.

04 Haziran 2018 Şansal Büyüka`dan büyük iddia! Ali Koç kazanınca... İlgili Haberi Oku

7- Muhalefetin sesini kesme.

8- Sporcuları dinle. Ama Eski Şeytani Futbolcu Klanı'na teslim olma.

9- Taraftarı dinle ama profesyonel taraftar besleme.

10- Adam kayırma. Liyakata önem ver.

11- Kavga etme, sağlam dur.

12- Yumuşama, sağlam dur.

13- Hayatın sadece Fenerbahçe olmasın. Hayatının en büyük keyiflerinden biri Fenerbahçe olsun.

04 Haziran 2018 Seçimin ardından Samet Güzel`den flaş paylaşım! Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde rekor bir oyla başkanlığa seçilen Ali Koç'a bir dönem Fenerbahçe'de görev yapmış isimlerden tebrik mesajı yağdı... O isimlerin arasında Aziz Yıldırım döneminde Alex'in tercümanlığını yapan Samet Güzel de vardı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
ali koç Aziz Yıldırım başkan Fenerbahçe MEHMET DEMİRKOL seçim
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