Damien Comolli kimdir? Sportif direktör Comolli bu akşam geliyor!

Ali Koç başkan seçilmesinin ardından sportif direktör olarak kimi Fenerbahçe'ye getirecek merak ediliyor. Adı Fenerbahçe ile anılan isimlerin başından ise Fransız futbol adamı Damien Comolli geliyor. Comolli; Henry, Van Persie, Bale ve Luis Suarez gibi dünya yıldızlarının transferinde katkısı olan isim olarak tanınıyor. Peki, Damien Comolli kimdir? Hangi takımlarda çalıştı? Fenerbahçe'nin sportif direktör adayı Damien Comolli...

Uzun süredir Türkiye kamuoyunda geniş yer tutan Fenerbahçe başkanlık seçimleri, Ali Koç’un başkan seçilmesi ile sona erdi. İlk olarak futbola el atması beklenen Ali Koç’un sportif direktör olarak kulübe kimi getireceği taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Birçok isimle görüştüğü bilinen Ali Koç’un Fenerbahçe sportif direktör olarak Damien Comolli transfer etmek istediği iddia ediliyor. Peki, Comolli kimdir, Comolli hangi takımlarda çalıştı? İşte Damien Comolli’nin kariyeri…

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal’de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne’de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası’nda da yarı final oynadı.

YILDIZLARI TAKIMA KAZANDIRDI

2005-2008 yılları arasında ise Tottenham’da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010’da ise Liverpool’da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012’de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM VERDİ

Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı’na geçen yıl eğitimci olarak katılmıştı.