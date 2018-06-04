Belçika’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu… Kompany sürprizi

Belçika Milli Takımı'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Portekiz ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Kompany'yi de kadroya dahil etti.

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