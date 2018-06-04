Arsenal transferde hız kesmiyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery, transferde üçüncü hamlesine hazırlanıyor.

İspanyol çalıştırıcı, Borussia Dortmound’lu Sokratis Papasthapoulos ve Paris Saint-Germain’de oynayan genç futbolcu Yacine Adli ile temas kurduktan sonra üçüncü hamle olarak Sevilla’da forma giyen Steven N’Zonzi’nin transferini yapmak için kulüple temasa geçti.

Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, N’Zonzi’nin takım için değerli bir oyuncu olduğunu ve Fransız futbolcuyu takımda oynatmak istediğini belirtirken, gelecek tekliflere de açık olduklarını vurguladı.

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