Ali Koç’un ilk yönetici transferi İngiltere’den oldu!

İngiliz ekibi Sheffield United'da yöneticilik yapan iş insanı Selahattin Baki, Ali Koç'un yönetiminde yer aldı. Baki Twitter hesabından paylaşımla 4 senedir görev yaptığı Sheffield United'dan ayrılıp Fenerbahçe yönetimine katıldığını açıkladı.

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna Ali Koç otururken, çiçeği burnunda başkanın ekibinde yer alan isimlerden biri de Sheffield United’da yöneticilik yapan Selahattin Baki oldu. Koç’un başkanlık seçiminden zaferle ayrılmasının ardından Fenerbahçe’ye geçen Baki, 4 yıldır İngiliz ekibinde görev yapmaktaydı.

Baki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminde yer aldım. Sheffield United’da 4 sene boyunca görev almak çok heyecan verici bir deneyimdi. Sheffield’a bir taraftar ve iş adamı olarak girdim ama şampiyon bir yönetici olarak veda ediyorum” sözlerini kullandı ve İngiliz ekibine bu sözlerle veda etti.

Dear Blades,I have been selected by Mr.Ali Koç to be a board member of Fenerbahçe Sports Club.This would not have happened if it wasn't for the exciting 4 years I've had as a SUFC board member.I came to Sheffield merely as a fan and a businessman but left as a Champion director. pic.twitter.com/Kxkz1DW2Hx — Selahattin Baki (@PATRIOTS1899) 4 Haziran 2018

‘Her Fenerbahçeli ister…’

Geçen yıl Sporx’e Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulunan genç iş insanı, “Her Fenerbahçeli küçükken ya futbolcu olmak ister ya da futbolcu olamıyorsa yönetici olmak ister. Bunun dinamikleri var birincisi davet gelecek. Başkan ya da başkan adayı yönetime davet edecek. İkincisi de siz hazır mısınız? Maddi ve manevi olarak hazır olmak gerekir. Fenerbahçe yöneticiliği başka bir canavar. Benzemez burada yöneticilik yapmaya. Burada biz işimizi de yapıyoruz arka planda kalan insanlarız. Ama Türkiye’de hep ön plandasınız. Cevabım evet, ben kendi camiama hizmet vermeyi, burada elde ettiğim 4 yıllık tecrübeyi Fenerbahçe ile paylaşmayı çok isterim” demişti.

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