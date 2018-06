Ali Koç’un ilk yönetici transferi İngiltere’den oldu!

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna Ali Koç otururken, çiçeği burnunda başkanın ekibinde yer alan isimlerden biri de Sheffield United’da yöneticilik yapan Selahattin Baki oldu. Koç’un başkanlık seçiminden zaferle ayrılmasının ardından Fenerbahçe’ye geçen Baki, 4 yıldır İngiliz ekibinde görev yapmaktaydı.

Baki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminde yer aldım. Sheffield United’da 4 sene boyunca görev almak çok heyecan verici bir deneyimdi. Sheffield’a bir taraftar ve iş adamı olarak girdim ama şampiyon bir yönetici olarak veda ediyorum” sözlerini kullandı ve İngiliz ekibine bu sözlerle veda etti.

Dear Blades,I have been selected by Mr.Ali Koç to be a board member of Fenerbahçe Sports Club.This would not have happened if it wasn't for the exciting 4 years I've had as a SUFC board member.I came to Sheffield merely as a fan and a businessman but left as a Champion director. pic.twitter.com/Kxkz1DW2Hx

— Selahattin Baki (@PATRIOTS1899) 4 Haziran 2018