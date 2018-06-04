Ali Koç’un eşi Nevbahar Demirağ Koç kimdir? Nevbahar Demirağ Koç aslen nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ Koç kimdir? Koç aslen nereli, kaç yaşında? Ali Koç'un hayatına dair sayısız konuyu merak edenler ailesindeki kişileri de merak ediyor. İşte Nevbahar Demirağ Koç'un mesleği ve kariyerine dair ayrıntılar...

Ali Koç’un eşi Nevbahar Demirağ Koç kimdir? Koç aslen nereli, kaç yaşında? soruları başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm spor kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un eşi ile ilgili merak edilenler ve Nevbahar Demirağ Koç ile ilgili kısa yaşam öyküsü…

NEVBAHAR DEMİRAĞ KOÇ KİMDİR?

Nevbahar Demirağ Koç 43 yaşında. Fenerbahçe yeni başkanı Ali Koç ile 2005 yılında hayatını birleştiren Nevbahar Demirağ Koç’ın annesi 1970 yılının Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Tuğbay, babası AND Film’in patronu Turgut Demirağ.

Nevbahar Demirağ Koç ilkokuldan üniversiteye kadar, tüm eğitimini Amerika’da yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Türkiye’ye dönmeyip, Los Angeles’ta yaşamına devam etti. Nevbahar Demirağ Koç aynı zamanda şarkıcı Melike Demirağ’ın da kardeşidir. Seçim süresi boyunca eşi Ali Koç’un her daim destekçisi olan Nevbahar Demirağ Koç, çocuklarıyla birlikte kongre günlerinde de Nevbahar Demirağ Koç olarak Ali Koç’un yanında oldu. Şimdi çiftin 3 çocuğu bulunuyor.

İşte başkanlık sonrası ilk sözleri…

“Ali çocuklarına her zaman hayallerinin peşinden koşmasını söyler. Bence kendi de aynı şeyi yapıyor. Çocukluğundan beri istediği bir şey. Biz tabii ilk başta sıcak bakmıyorduk bu duruma. Ama şimdi fikrimiz değişti. Başta babası olmak üzere arkasındayız”