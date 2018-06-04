Ali Koç mazbatasını Ülker Stadı’nda alacak

Fenerbahçe'nin 37. Başkanı seçilen Ali Koç mazbatasını 5 Haziran 2018 Salı günü statta taraftarla birlikte alacak. Yoğun katılımın beklendiği tören için Ülker Stadı çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa Aziz Yıldırım’ı dev bir oy farkıyla geçen Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu’nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37’nci başkanı oldu.

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Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yeni başkan Ali Koç’un mazbata töreninin salı günü Ülker Stadı’nda taraftarlara açık olarak yapılacağını açıkladı. Törenin saat kaçta başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak 5 Haziran Salı günü Ülker Stadı ve çevresinde yoğun katılım nedeniyle bazı yolların kapatılacağı öğrenildi.

İşte Ali Koç`un serveti! Fenerbahçe`ye 100 milyon Euro... Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç'un serveti merak konusu olurken, yeni başkanın kulübün kasasına 100 milyon Euro koyacağı ifade ediliyor. İlgili Haberi Oku