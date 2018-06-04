Ali Koç mazbata töreni ne zaman? Fenerbahçe başkanı göreve ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe'de tarihi kongre sona erdi, Ali Koç başkan seçildi. Fenerbahçe taraftarı yönetimin göreve başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Ali Koç mazbatasını ne zaman alacak? göreve ne zaman başlayacak? İşte, Fenerbahçe taraftarlarını merak ettiği cevap...

2 gün süren kongre sonunda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Seçimde Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı. Aradaki büyük farkın yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla birlikte Aziz Yıldırım stadı terketti. Ve sarı lacivertli kulübün 37.başkanı resmi sonuçlara göre Ali Koç oldu. Peki, Ali Koç mazbata ne zaman alacak? Ali Koç göreve ne zaman başlayacak? İşte cevabı…

ALİ KOÇ NE ZAMAN MAZBATA ALACAK?

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yarın saat 17.00'ye kadar sonuçlara itiraz hakkının bulunduğunu belirtti. Feerbahçe internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna mazbataları yarın saat 18.00'de Ülker Stadı'nda verilecek.

MAZBATA TÖRENİ TARAFTARA AÇIK

Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü'nden girişler sağlanacak.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 37. Başkanı Ali Koç seçilmiştir.

Başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu, mazbatalarını 5 Haziran Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenecek törenle teslim alacaktır.

Mazbata töreni saat 18:00’de başlayacaktır. Taraftarlarımız, Fenerium Tribünü alt ve üst girişlerinden stada alınacaktır.

…Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Vefa Küçük

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanı“