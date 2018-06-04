Acun Ilıcalı’dan Ali Koç paylaşımı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'a başarılar diledi.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen tarihi kongrenin ardından yeni başkan seçilen Ali Koç’la ilgili paylaşımda bulundu.

Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Gönülden başarılar dilerim. Hayallerini gerçekleştireceğinden ve Fenerbahçe'yi gönlümüzdeki hedeflere taşıyacağından şüphem yok.” ifadelerini kullandı.