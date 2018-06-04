Transfer gündemi: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekipleri yeni sezona yeni transferlerle kadrolarındaki eksikleri tamamlayarak başlamak istiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer anadolu takımlarının taraftarları günlük transfer haberlerini merak ediyor. İşte 4 Haziran son transfer iddiaları...

Şenol Güneş onay verdi, Burak Yılmaz Beşiktaş’a anlaşmaya yakın. Galatasaray transferde taarruzu başlıyor, Cimbom’da hedef Leicester Cityli Ahmed Musa. Fenerbahçe transferde önceliği teknik ekibe veriyor. İşte 4 Haziran transfer gündemi…

ALİ KOÇ TRANSFER İLK İMZAYI FUTBOL DİREKTÖRÜNE ATTIRACAK

Tarihi seçimde Aziz Yıldırım ile yarışan Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçildi. Başkan seçilmesinin ardından Ali Koç, transferlerde öncelik futbol direktörlüğüne verdi. Fanatik’ te yer alan habere göre yeni başkanın, bu hafta Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi bu göreve getirmesi bekleniyor.Koç ile Comolli uzun süredir planlama yaptığı için, futboldaki yeni yapılanma kısa sürede hayata geçirilecek. Futbolun başına geçecek olan 50 yaşındaki Comolli, yeni teknik direktörü de belirleyecek. Koç, yerli olarak tek teknik direktör adaylarının Aykut Kocaman olduğunu söylemişti. Ancak Kocaman ile yola devam edilmesi zor görünüyor.

BEŞİKTAŞ’TA BURAK YILMAZ TRANSFERİ AN MESELESİ

Cenk Tosun’un Everton’a transferi ardından forvet hattından istediği verimi alamaya Beşiktaş gözünü Burak Yılmaz’a çevirdi. Teknik direktör Şenol Güneş’in de takımında görmek istediği Burak Yılmaz için Fikret Orman’ın Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ile konuyu önümüzdeki günlerde görüşeceği öğrenildi.

GALATASARAY’DA FORVET ARAYIŞI

Yeni sezonda hem geniş kadro hem de takımda gençleşmeye gitmek isteyen Fatih Terim, Emre Mor’un ardından takımda görmek istediği isimlerinde başında forvet oyuncuları bulunuyor. Bonservisi İngiltere’nin Leicester City kulübünde bulunan 25 yaşındaki Nijeryalı için sarı kırmızılıların kiralama formülünü devreye sokmak isteyeceği öğrenildi.

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