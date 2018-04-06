UEFA Avrupa Ligi | Arsenal yarı finale göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Arsenal sahasında ağırladığı CSKA Moskova'yı 4-1 mağlup ederek yarı final yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Lig çeyrek final ilk maçında Emirates Stadyumu’nda Rus ekibi CSKA Moskova’yı konuk etti. Karşılaşma oldukça tempolu başladı. 9. dakikada ev sahibi ekip Ramsey’in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım 15. dakikada Aleksandr Golovin eşitliği yakaladı. 23. dakikada Arsenal, Lacazette’nin penaltı golüyle yeniden öne geçerken, 28. dakikada Mesut Özil’in asistinde Ramsey farkı 2’e çıkardı.

35. dakikada yine Mesut Özil’in asistiyle bu kez Lacazette fileleri havalandırdı ve Arsenal, soyunma odasına 4-1 üstün girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi gelmeyince İngiliz ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak turu araladı. Öte yandan gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Atletico Madrid 2-0 Sporting Lisbon

Lazio 4-2 Salzburg

Leipzig 1-0 Marsilya

İtalya`da gündeme damga vuran açıklama: `Kurşun dolu paketler aldım` İtalya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Marcello Nicchi, kendisine içi kurşun dolu paketler gönderildiğini açıkladı. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) uygulandığı Serie A'da VAR pek çok tartışmaya sebep olmuştu. İlgili Haberi Oku