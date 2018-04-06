THY Euroleague | Baskonia 79-81 Anadolu Efes

THY Euroleague'de normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Baskonia'yı 81-79 mağlup etti ve sezonu 7 galibiyetle son sırada bitirdi. Efes'e kaybeden Baskonia, Khimky'nin de deplasmanda Barcelona'ya yenilmesiyle sezonu 7. sırada noktaladı ve Fenerbahçe Doğuş'un çeyrek finalde rakibi oldu.

THY Euroleague’de normal sezonun son haftasında Baskonia’ya konuk olan Anadolu Efes rakibini 81-79 mağlup etti ve hayal kırıklığı şeklinde geçen sezonu galibiyetle noktalamış oldu. Nefes kesen mücadelede Anadolu Efes’in yıldızı Errick McCollum, 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı ve adeta galibiyeti getirdi. Efes sezonu 7 galibiyetle son sırada noktaladı.

Ev sahibi ekipte ise Tornike Shengelia ve Vincent Poirier 17’şer sayıyla oynadı ancak ikilinin çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. Bu sonuçla Baskonia 16 galibiyetle sezonu 7. sırada noktaladı ve temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş’un çeyrek finaldeki rakibi oldu. Aynı zamanda Barcelona Lassa’nın konuğu BC Khimky’yi 86-82 mağlup etmesiyle ikili averajda rakibine üstünlük kuran Baskonia 7. sırada yer aldı. THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 91-99 Unicaja Malaga THY Euroleague'de normal sezonun 30. ve son haftasında ikinci sırada yer almayı daha önce garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, konuğu Unicaja Malaga'ya normal süresi 83-83 biten maçta uzatma periyodunun ardından 99-91 yenildi. Öte yandan ilerleyen saatlerde tamamlanan maçların ardından temsilcimizn çeyrek finaldeki rakibi Baskonia oldu. İlgili Haberi Oku