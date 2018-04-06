Teknik direktör olmaya hazırlanan Dirk Kuyt yeniden sahalara döndü! İşte yeni takımı…

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda kariyerini noktalayan Dirk Kuyt, yardımcı antrenörlük yaptığı Quick Boys takımının forvet sıkıntısı yaşaması nedeniyle sezon sonuna kadar yeniden sahalara dönme kararı aldı.

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