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Survivor’da dokunulmazlık oyunu kuralı değişti! İşte yeni kural…

Survivor'da yeni takımların ardından yeni kurallar da geldi. Dokunulmazlık oyunu kuralındaki değişikliği Acun Ilıcalı açıkladı. İşte o değişiklik...
15:086 Nisan 2018
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Survivor’da dokunulmazlık oyunu kuralı değişti! İşte yeni kural…

Survivor’da all star takımında gönüllüler takımına geçen Hilmicem, Damla Can ve Murat yeni takımlarıyla birlikte ilk kez oyun alanında eski takım arkadaşlarına karşı mücadele etti. Zorlu iletişim oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, Survivor dokunulmazlık oyunundaki yeni kuralı anlattı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA YENİ KURAL

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmacılar iletişim oyununa çıkmadan önce kural değişikliğine gidildiğini belirterek “Her hafta iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Önce birinci dokunulmazlığı oynayacaksınız. Kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Ertesi Gün ikinci dokunulmazlığı oynayacaksınız. Karşı takım kaybederse iki aday daha çıkacak. Aynı takım kaybederse tek aday daha çıkacak. Aynı takımdan 3 aday çıkmış olacak. Artık stratejiler son derece önemli olacak” dedi.

Etiketler
dokunulmazlık oyunu Survivor SURVİVOR 2018 survivor all star survivor gönüllüler yeni kural yeni takımlar
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