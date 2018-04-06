Survivor Merve Aydın’ın nişanlısı kimdir?

Survivor'da 3. kez yarışan Merve Aydın bu kez yarışmaya nişanlı olarak yer alıyor. Peki Survivor Merve'nin sevgilisi kim? Merve Aydın'nın nişanlısı ne iş yapıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Survivor’da all star takımının hırslı isimlerinden Merve Aydın, şampiyonluk için mücadele ederken bu kez nişanlı olarak gittiği Survivor 2018’den dönüşü sevgilisi tarafından dört gözle bekleniyor. Peki Merve Aydın’ın nişanlı Mehmet Akif kimdir?

SURVİVOR MERVE AYDIN’IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor yarışmasında başarısı ile izleyenleri kendine hayran bırakırken bu kez adada nişanlı olarak yer alıyor. Merve Aydın, 2 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Mehmet Akif’le nişanlanmıştı.

Mehmet Akif, Instagram hesabı üzerinden mutluluğunu şu sözleriyle ifade etmişti:

“En güzel günüm.. En güzel hikayem… Adım, adım mutluluğa… 30.09.2017”

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın (d. 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul ) Türk atlet. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur. 2008’de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011’de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Aynı yıl, Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35’lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya’da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23’lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2014 Mart’ından itibaren Star TV’de yayınlanan Survivor’da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun’la birlikte 3. olmuştur.