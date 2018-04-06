Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu Salah!

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında haftanın oyuncusu Mohamed Salah seçildi.

Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oyların yüzde 75’ini alarak haftanın oyuncusu seçildi.

Salah, Manchester City karşılaşmasında takımı adına bir gol atarken bir de asist yapma başarısı göstermişti. Salah bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 11 karşılaşmada (Elemeler dahil) 8 gol attı 3’te asist yaptı.

Premier Lig’de de başarılı bir sezon geçiren Mısırlı oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada 29 gol atarken 10′ da asist yapmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi | Liverpool fişi ilk yarıda çekti, Roma kendini yaktı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları heyecanı Liverpool Manchester City maçı ve Barcelona Roma maçı ile devam etti. Liverpool, sahasında ağırladığı Manchester City'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederken Barcelona ise Roma'nın kendi kalesine iki gol kaydettiği maçta konuğunu 4-1'le geçti. Barcelona ve Liverpool 10 Nisan'da oynanacak rövanş maçları öncesinde büyük bir avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku