Orgeneral Musa Avsever’den Galatasaray’a ziyaret

1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı kırmızılı yönetime nezaket ziyaretinde bulundu.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim üyeleri, Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyete Galatasaray Stadyum Müzesi turunda eşlik ettiği belirtildi.

Ziyaret sırasında Başkan Cengiz’in yanı sıra yönetimden İkinci Başkan Ahmet Şenkal, Başkan Yardımcısı Dinç Üner ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hüseyin Toprak da yer aldığı belirtildi.

Ziyaret, beraber yenilen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

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