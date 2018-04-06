Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Orgeneral Musa Avsever’den Galatasaray’a ziyaret

1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı kırmızılı yönetime nezaket ziyaretinde bulundu.
19:246 Nisan 2018
0
Orgeneral Musa Avsever’den Galatasaray’a ziyaret

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim üyeleri, Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyete Galatasaray Stadyum Müzesi turunda eşlik ettiği belirtildi.

Ziyaret sırasında Başkan Cengiz’in yanı sıra yönetimden İkinci Başkan Ahmet Şenkal, Başkan Yardımcısı Dinç Üner ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hüseyin Toprak da yer aldığı belirtildi.

Ziyaret, beraber yenilen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

06 Nisan 2018 Fatih Terim`den Gençlerbirliği uyarısı: `Hazır olun` Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına Gençlerbirliği maçı öncesi uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm futbolculara 'Her an oynayacakmış gibi hazır olun' talimatı verdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray Musa Avsever Mustafa Cengiz
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER