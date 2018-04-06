Olympiakos’tan flaş açıklama: Fenerbahçe’den kazık yedik!

Fenerbahçe'den Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a transfer olan Emmanuel Emenike için flaş bir açıklama geldi. Başkan Evangelos Marinakis Fenerbahçe'den kazık yediklerini söyledi.

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den transfer ettikleri Emmanuel Emenike ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporx’in haberine göre; Marinakis, “Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu. Onu büyük umutlarla takıma katmıştık ama bizi çok yanılttı” dedi. Devre arasında da Kırmızı-Beyazlılar’dan İspanyol ekibi Las Palmas’a kiralanan 30 yaşındaki forvet, hiçbir resmi maça çıkmadan sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı.