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Olympiakos’tan flaş açıklama: Fenerbahçe’den kazık yedik!

Fenerbahçe'den Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a transfer olan Emmanuel Emenike için flaş bir açıklama geldi. Başkan Evangelos Marinakis Fenerbahçe'den kazık yediklerini söyledi.
11:526 Nisan 2018
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Olympiakos’tan flaş açıklama: Fenerbahçe’den kazık yedik!

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den transfer ettikleri Emmanuel Emenike ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporx’in haberine göre; Marinakis, “Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu. Onu büyük umutlarla takıma katmıştık ama bizi çok yanılttı” dedi. Devre arasında da Kırmızı-Beyazlılar’dan İspanyol ekibi Las Palmas’a kiralanan 30 yaşındaki forvet, hiçbir resmi maça çıkmadan sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı.

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