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Milli golcü Enes Ünal, Villarreal’de ayın futbolcusu seçildi

Milli golcü Enes Ünal, Villarreal'de mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.
00:336 Nisan 2018
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Milli golcü Enes Ünal, Villarreal’de ayın futbolcusu seçildi

Villarreal’de forma giyen milli yıldız Enes Ünal, Villarreal’de mart ayının en iyi oyuncusu seçildi. La Liga’da mart ayını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapatan Sarı Denizaltılar’da Enes Ünal, Atletico Madrid maçına damgasını vurmuştu.

Villarreal’in Atletico Madrid’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna 74. dakikada giren Enes Ünal, 82 ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşımıştı. Enes Ünal bu sezon La Liga’da 25 maça çıktı ve 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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