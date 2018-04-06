Milli golcü Enes Ünal, Villarreal’de ayın futbolcusu seçildi

Milli golcü Enes Ünal, Villarreal'de mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Villarreal’de forma giyen milli yıldız Enes Ünal, Villarreal’de mart ayının en iyi oyuncusu seçildi. La Liga’da mart ayını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapatan Sarı Denizaltılar’da Enes Ünal, Atletico Madrid maçına damgasını vurmuştu.

Villarreal’in Atletico Madrid’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna 74. dakikada giren Enes Ünal, 82 ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşımıştı. Enes Ünal bu sezon La Liga’da 25 maça çıktı ve 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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