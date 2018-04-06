Manchester City’den ortalığı karıştıran Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kendisi hakkında hakarete varan açıklamalar yapan menajer Mino Raiola'nın ara transfer döneminde kendisine Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ı önerdiğini ancak bunu reddettiğini açıkladı. Pogba ise tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarına tepki gösterdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, ara transfer döneminde Manchester United’ın orta sahası Paul Pogba’nın menajeri tarafından oyuncunun kendisine önerildiğini iddia etti.

Jose Mourinho ile arasında sorun olduğu iddia edilen ve takımdan ayrılması gündemde olan Pogba’nın menajeri Mino Raiola’nın, ara transfer döneminde Guardiola ile görüştüğü öne sürüldü.

Konu hakkında açıklama yapan Guardiola, “İki ay önce Mkhitaryan ve Pogba bize önerildi. Neden? Pogba ve Mkhitaryan bizimle oynamak mı istiyordu?” ifadelerini kullandı.

Futbol dünyasında ‘süper menajer’ olarak bilinen Raiola, Guardiola hakkında ‘korkak’ ve ‘köpek’ gibi ifadeler kullanmış ve Katalan teknik adamı çok sert bir şekilde eleştirmişti.

Guardiola ise, “Madem ben ‘korkağım’ ve ‘köpeğim’, neden oyuncularını bana öneriyor? Ben öyle biriysem oyuncularını benden koruması lazım. Ayrıca köpek benzetmesini yapmamalı. Köpeklere saygı duyması lazım.” şeklinde konuştu.

29 yaşındaki Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan devre arasında Manchester United’dan Arsenal’a transfer olmuştu.

POGBA’DAN İlK TEPKİ

Fransız yıldız, Guardiola’nın yaptığı açıklamaların hemen ardından, sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaştı ve “Ne dedin?” ifadesini kullandı.

Manchester City ile Manchester United, 7 Nisan Cumartesi günü 19:30’da karşı karşıya gelecekler. Guardiola’nın ekibi bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.