Maçı kazandıran adam Cedi! 3 saniye kala…
NBA’de dün gece Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman’ın son saniyelerdeki etkili oyunuyla Washington Wizards’ı 119-115 yendi.
Son 3 saniye kala topu çaldı!
Cavaliers’ın Wizards’ı konuk ettiği maça ilk 5’te başlayan Cedi Osman, bitime 3 saniye kala çaldığı top ve kaydettiği iki serbest atış isabetiyle takımının mücadeleden 119-115 galip ayrılmasında rol oynadı. Maç sonunda büyük sevinç yaşanırken Cedi’ye takım arkadaşlarından ve sosyal medyadan tebrik yağdı.Üst üste 5. olmak üzere 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers’ta Cedi Osman, 15 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı. LeBron James’in 33 sayı, 14 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda Jeff Green 21, Kevin Love 16, Kyle Korver 13 sayı buldu.
Cavaliers’ın Twitter sayfası da maç sonunda Cedi’nin son saniyedeki top çalmasının görüntülerini paylaşarak ‘Cedi yakaladı’ yazdı.
CLUTCH CEDI. #AllForOne pic.twitter.com/iXfATDf78d
— Cleveland Cavaliers (@cavs) 6 Nisan 2018