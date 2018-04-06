MAÇ ÖZETİ: Başakşehir Yeni Malatyaspor özet izle! Başakşehir Malatya 1-0

Süper Lig 28. hafta açılış maçında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 1-0 devirdi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Zorlu mücadeleyi izleyemeyen futbol severler Başakşehir Malatyaspor maç özetini araştırıyor. İşte Başakşehir Yeni Malatyaspor özeti...

Süper Lig’de 28. hafta Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ile başladı. Zorlu Malatya engelini aşıp liderlik koltuğuna oturmak isteyen Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda ağırladığı Yeni Malatyaspor’u mücadelenin 18. dakikasında Edin Visca’nın asistinde Elia’nın golüyle devirmeyi başardı. Maç fazlasıyla Galatasaray’ın 2 puan önüne geçen Başakşehir, Galatasaray’ın puan kaybetmesi halinde haftayı lider olarak kapatacak. Heyecanın azalmadığı mücadeleyi izleyemeyen taraftarlar Başakşehir Malatya maç özetini aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz…

BAŞAKŞEHİR YENİ MALATYA ÖZET İZLE

BAŞAKŞEHİR LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Spor Toto süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, 1-0 galip geldiği maçın ardından maç fazlasıyla Galatasaray'ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

MAÇ SONUCU | Takımımız maç fazlasıyla liderliğe yükseliyor. #ibfkVyma pic.twitter.com/1GWkhK31DF — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 6 Nisan 2018

BAŞAKŞEHİR YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfancan, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Pereira, Diallo, Aytaç, Adem, Gilberto

YÜZDE 74 TOPLA OYNAMA ORANI

Maç boyunca yüzde 74'lük topa sahip olma oranıyla oynayan Medipol Başakşehir, 18. dakikada Eljero Elia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini yapan Edin Visca ise bu sezonki asist sayısını 14'e yükseltti ve takımının galip gelmesinde yine kilit bir rol oynadı.

BAŞAKŞEHİR’DE İKİ EKSİK

Sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada Arda Turan'a forma verdi.