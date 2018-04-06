Levent Piriştina’dan prim dopingi!

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, hafta sonunda Bodrum deplasmanına çıkacak Bucaspor’lu futbolculara sürpriz ziyaret yapıp moral verdi, primlerini dağıttı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucaspor Kulübü Başkanı Ahmet Doğan ve kulüp yöneticileri, hafta sonunda lig takviminin en kritik maçlarından birine hazırlanan Bucaspor'un futbolcularına sürpriz ziyaret yapıp, primlerini dağıtarak moral verdi.

Bodrum deplasmanı öncesi Olduruk Tesislerinde son antrenmanlarını yapan Bucasporlu futbolcularla yemek yiyip, sohbet eden Başkan Piriştina, futbolculardan 3 puan sözü aldı. Kayıp yaşamak istemediklerini belirten Başkan Piriştina, “Bu yemekle moralimizi yükselttik. Belki bir iki hafta aksilik oldu ama bugün moralimiz, taraftarımız, inancımız herkesten iyi, yüreğimiz ve inancımız kuvvetli. Pazar günü hepimiz oradayız. İnşallah Pazar akşamı Bucamıza şarkılar, türküler söyleyerek döneceğiz. Kazanacağımıza inanıyorum” ifadeleriyle futbolculara seslendi.