Kulüp başkanlarından EURO 2024 adaylığına kameralı destek

Türkiye’nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için yürütülen çalışamalara Spor Toto Süper Lig kulüpleri başkanlarından ve Kulüpler Birliği Vakfı’ndan da destek geldi.

Kamera karşısına geçen kulüp başkanları, şampiyonaya ev sahipliği yapacak şehirler sorulduğunda ilk akıllarına gelen kelimeleri söyledikleri çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı.

Kulüpler Birliği üyelerine UEFA Euro 2024 aday şehirlerini sorduk. İşte ilk akla gelenler… #SeriCevap #BirliktePaylaşalım

Let's hear what the members of the Turkish Super League teams associate with candidate cities #ShareTogether pic.twitter.com/nxfguBdIaF

— Birlikte Paylaşalım (@turkeyforeuro24) 6 Nisan 2018