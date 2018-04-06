Kaptan Tsubasa 2018’in 1.bölümü yayınlandı

90'lı yılların en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Tsubasa 2018 yılında geri döndü. Tsubasa'nın yayınlanan 1. bölümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Bir döneme damgasını vuran Tsubasa yıllar sonra geri döndü! Özellikle futbol severler tarafından beğeni ile yıllarca takip edilen Tsubasa 2018 yılında sevenlerine “merhaba” dedi. Tsubasa efsanesinin ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Tsubasa’nın yaratıcıları, bu yıl Rusya’da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezonluk çizgi film hazırlamıştı.

TSUBASA 2018’DE MESSİ VE RONALDO DA YER ALACAK

Bir Japon çizgi filmi olan Kaptan Tsubasa, Türkiye'de 90'lı yıllarda büyük ilgi görmüştü. Tsubasa yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Rusya'daki Dünya Kupası öncesinde yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Tsubasa'nın yeni bölümünde dünyaca ünlü yıldız futbolcular da yer alacak. Tsubasa'nın rakipleri arasında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldız futbolcular da yer alacak. İşte Tsubasa 2018’in 1. bölümü…

TSUBASA 2018 1. BÖLÜM İZLE